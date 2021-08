Scuola, la scelta suicida sui tamponi: "Nessuno potrà più fermarla", l'orda novax favorita da un ministro. Draghi che dice?

14 agosto 2021 a

a

a

“Se davvero i professori senza vaccino avranno diritto ai tamponi gratuito, pagati dallo Stato, nessuno potrà più fermare i no-vax (non solo nella scuola)”. Lo scrive Sebastiano Messina, giornalista di Repubblica, in merito all’accordo siglato in piena notte tra i sindacati della scuola e il ministero dell’Istruzione. Non era quindi una leggenda che Patrizio Bianchi fosse peggio di Lucia Azzolina: la conferma è arrivato col nuovo protocollo di sicurezza delle scuole.

"Molto infastidito". Retroscena, il messaggio di mario Draghi a Enrico Letta: il suicidio del leader Pd sullo Ius soli

Se da un lato è considerato giustamente “assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza”, il mezzo con cui si persegue il fine non solo è ridicolo, ma addirittura dannoso. È stata infatti trovata un’intesa sui tamponi gratuiti per i docenti che saranno a carico delle scuole: l’associazione nazionale dei presidi non ha firmato il protocollo, manifestando il proprio disappunto. “Non vogliamo favorire alcuna logica di sostituzione della vaccinazione con il tampone - ha dichiarato il presidente Antonello Giannelli - deve essere chiaro: si tratta di tutela della salute collettiva e questo per noi è prioritario”.

"È furba, ha capito che Salvini può essere la sua salvezza". Gola profonda nel governo: il gioco sporco della Lamorgese

Secondo i sindacati quello siglato con il ministero è un buon accordo perché “se qualcuno non ha fatto ancora il vaccino in tempo, il tampone gli consentirà di iniziare la scuola regolarmente”. Critiche pesanti sono arrivate anche da Roberto Burioni: “Gli insegnanti che senza motivo rifiutano il vaccino mettendo a rischio i loro studenti non dovrebbero essere tamponati gratuitamente ma licenziati immediatamente. Vergogna per i sindacati che li difendono”. Chissà Mario Draghi che cosa ne pensa di tutto questo caos sulla scuola…

Il "diktat di settembre". Primo sgambetto di Draghi a Conte: così il premier cancella in tempo record il Movimento 5 Stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.