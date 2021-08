Priscilla Salerno, "fatemi parlare con Berlusconi". L'attrice per adulti si candida e Forza Italia dice no: parole pesantissime

21 agosto 2021 a

Priscilla Salerno, nome d'arte di Tina Ciaco, professione pornostar dice chiaramente: "È un mio diritto candidarmi. La gente è sconcertata che io non possa partecipare alle Comunali di Salerno. Mi stanno chiamando da tutto il mondo...". Forza Italia infatti ha messo il veto: "Sostengono che non sia etico per il partito e per la coalizione avere come candidata un'attrice hard. Lo vogliono capire che da anni non faccio più la pornostar?", osserva in una intervista a Il Corriere della sera. "Stiamo cercando un contatto con il presidente (Silvio Berlusconi, ndr). E se non riuscirò a contattare il Cavaliere scriverò direttamente a Sergio Mattarella".

Insiste: "E' un mio diritto candidarmi. Questa è una sconfitta per tutte le donne. Lo sa che senza il mio nome in lista il Nuovo Psi ritirerà il simbolo e si disimpegnerà da tutto?". Priscilla Salerno si dice meravigliata che "la signora Carfagna non abbia fatto nessuna dichiarazione in merito. Ma forse ho capito il motivo. Le critiche sono arrivate da uno dei suoi: Luigi Casciello. Il quale ha detto che i diritti delle donne non si tutelano candidando una pornostar. Ma non sono una pregiudicata, non ho atti penali pendenti. Sono ambasciatrice contro la violenza sulle donne, ho aiutato a scrivere la legge sul revenge porn, ho collaborato con magistrati". Insomma, "Sogno la politica ma sono stata messa al rogo da chi non sa nemmeno il significato dell'etica".

E della sua città, Salerno, sostiene: "È una città fantasma. E la popolazione ha un reddito molto basso. Qui c'è solo un Festival, Luci d'Artista. Sa quanti giovani vengono da me per essere sponsorizzati?".

