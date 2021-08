Giorgia Meloni, l'indiscrezione bomba: "Lui in Fratelli d'Italia non ci può entrare". A chi ha detto no

21 agosto 2021 a

a

a

Giorgia Meloni gli ha fatto sapere chiaramente che no, non può entrare in Fratelli d'Italia. Dopo aver già abbandonato Forza Italia una volta, passando con l'Ncd di Angelino Alfano nel 2013, per poi fare ritorno nel 2016 nel partito di Silvio Berlusconi, Renato Schifani, rivela il Fatto quotidiano, ha bussato alla porta della Meloni ma non c'è stato niente da fare: Giorgia gli ha comunicato, tramite i suoi emissari, che non era proprio il caso.

Video su questo argomento "Fa gli stessi errori di Conte". La Meloni stronca Draghi: Italia, così non si riparte

Insomma, Luciano Malan, passato in FdI il 19 luglio, è un conto, Schifani un altro. Non porterebbe alcun "valore aggiunto". Nemmeno in termini di voti. In realtà Schifani e Meloni non hanno mai parlato direttamente della questione. Il senatore forzista ci ha provato in modo più furbo, provando a sondare prima il terreno, anche per evitare l'umiliazione di un "picche" della Meloni.

"Una pedata nelle c***e". Santori umiliato e Letta ridicolizzato: sapete chi lo dice? Sinistra a pezzi | Guarda

Quindi ha chiesto informazioni, e magari un incontro con Giorgia, agli uomini più vicini alla leader di Fratelli d'Italia: prima a Ignazio La Russa, poi a Guido Crosetto anche se quest'ultimo non ha ruoli ufficiali nel partito. Ma la risposta che gli è arrivata è stata nettissima: no, non è il caso. A quel punto Schifani, pochi giorni dopo, ha provato a dare una dimostrazione concreta della sua volontà con una mossa parlamentare: è stato l'unico di Forza Italia a non votare per il nuovo cda Rai che tagliava fuori proprio l'esponente di Fratelli d'Italia Giampiero Rossi. Ma non è servito a nulla. La Meloni resta ferma nella sua posizione.

Layla Pavone candidata a Milano. Toh, chi è la donna del M5s che sfida Sala... Filo diretto con Travaglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.