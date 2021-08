Giorgia Meloni cancella Atreju: "Scelta sofferta ma necessaria". Fratelli d'Italia, ecco il vero obiettivo: sfida a Salvini e Berlusconi

22 agosto 2021 a

La prima estate senza Atreju, l'ormai tradizionale festa estiva di Fratelli d'Italia che ha segnato negli anni l'ascesa irresistibile di Giorgia Meloni. "Scelta sofferta ma necessaria per concentrarci sulle elezioni", spiegano i suoi più stretti collaboratori al Giornale. Ma la scelta si inserisce in un momento storico e politico molto particolare per FdI. I sondaggi danno il partito stabilmente intorno al 20%, e la sensazione concreta è che restando l'unico all'opposizione del governo il bacino elettorale possa ancora gonfiarsi nei prossimi mesi, portando a un (clamoroso) sorpasso nei confronti dell'alleata Lega. Fratelli d'Italia primo partito del centrodestra e d'Italia, in grado dunque di esprimere il candidato premier della coalizione quando si andrà a votare.

Proprio per questo però dalle parti di FdI non vedono di buon occhio quanto sta accadendo dalle parti del centrodestra di governo: una federazione promossa da Matteo Salvini che punta a riunire in Parlamento Lega, Forza Italia e Coraggio Italia, nonostante le proteste di alcuni uomini di Silvio Berlusconi e soprattutto di Toti e Brugnaro. Il rischio, dicono, è quello di una "annessione" leghista. Ma c'è chi sostiene che il piano in realtà sia molto più completo e "rivoluzionario". Una lista unica per le politiche, forse addirittura un partito unico del centrodestra come suggerito da tempo dal Cavaliere, per presentarsi alle urne nel 2023 (data di morte naturale di questa legislatura) e, dunque, ottenere più voti verosimilmente di Fratelli d'Italia, con tutto quello che ne consegue.

La Meloni invita i suoi alla "coerenza". Fedeli sì al centrodestra, "ma sordi al richiamo di un governo omnibus con grillini e Pd", spiega ancora il Giornale. Al posto di Atreju e dei suoi confronti romani (anche con ospiti di sinistra), ci sarà "il capillare tour promozionale del libro Io sono Giorgia (Rizzoli)", di fatto una catena di piccoli, efficaci comizi volanti.

