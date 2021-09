Giorgia Meloni, rabbia per l'ultima vergogna sul reddito di cittadinanza: "Ma veramente?", regalo M5s agli immigrati

03 settembre 2021 a

Il Reddito di cittadinanza è tornato al centro del dibattito dopo che gran parte della maggioranza si è espressa per modificarlo, se non addirittura superarlo. A favore dell'abolizione sono innanzitutto Lega, Fratelli d'Italia e Italia viva. Proprio Giorgia Meloni si è fatta sentire su Twitter commentando duramente una delle ultime novità sul sussidio. Stando a un'indiscrezione riportata dall'Huffington Post, infatti, pare che il reddito grillino in futuro sarà di più facile accesso per gli stranieri residenti in Italia.

Il governo, in particolare, starebbe lavorando per ridurre da 10 a 5 o 2 anni la soglia di residenza, ampliando così la platea di chi può ricevere il sussidio. In pratica, quindi, basterà essere residenti da cinque o da due anni (la scelta definitiva sarà fatta nei prossimi giorni) per chiedere il reddito di cittadinanza. Il nuovo criterio, comunque, non andrebbe a modificare l’impianto degli altri requisiti, a iniziare dal fatto che bisognerà dimostrare di risiedere regolarmente in Italia. La novità, però, permetterebbe di tirare dentro una parte rilevante della popolazione straniera povera.

Questa ipotesi sul tavolo del governo non è stata affatto gradita dalla leader di FdI, che ha commentato: "Mi sembra giusto: visto l’enorme successo del Reddito (soprattutto per quanto riguarda la ricerca del lavoro), perché non estenderlo anche ad una platea più ampia di stranieri? Ma veramente pensate di creare occupazione in questo modo?".

