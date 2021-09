Mario Draghi al Quirinale? Indiscreto da Palazzo Chigi: "Il premier-ponte sarà Daniele Franco"

09 settembre 2021 a

Per Enrico Letta la Lega ha “superato ampiamente il limite”, mentre per Francesco Boccia il Pd si deve tenere “pronto per le elezioni politiche”. Dichiarazioni roboanti che hanno suscitato una grande e grossa risata all’interno della maggioranza, in particolare Carroccio e Forza Italia. Lo svela Alberto Maggi su affaritaliani.it, citando fonti del partito di Matteo Salvini: “La loro unica preoccupazione è quella di chiudere un accordo per andare avanti anche nel caso in cui Draghi andasse al Quirinale”.

Il Pd sarebbe “terrorizzato” dall’ipotesi di tornare alle urne in primavera, nonostante la probabile sconfitta del centrodestra nel voto imminente nelle grandi città. E poi c’è sempre il nodo-Quirinale: non solo i dem, ma anche i 5 Stelle sono alla ricerca di una soluzione. Per questo, secondo Maggi, sarebbero in corso dialoghi fitti e continui in Transatlantico con i colleghi di Lega e Forza Italia per evitare le elezioni nel caso in cui Mario Draghi dovesse davvero salire al Colle. La soluzione ideale un po’ per tutti sarebbe un bis di Sergio Mattarella, che consentirebbe ai partiti di continuare a giocare la partita politica senza preoccuparsi dei problemi reali del paese, dato che c’è chi li risolve al posto loro (ovvero Draghi e la sua squadra).

Stando alle indiscrezioni di Maggi, si starebbe però facendo largo un’ipotesi di emergenza nel caso in cui Draghi venisse eletto presidente della Repubblica. A quel punto, per evitare le elezioni e arrivare al termine della legislatura potrebbe nascere un esecutivo-ponte guidato da Daniele Franco. Fedelissimo di Draghi, l’attuale ministro dell’Economia guiderebbe lo stesso governo attuale fino alle elezioni previste nella primavera del 2023.

