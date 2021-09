Roma, Andrea Liburdi contro il candidato di Carlo Calenda: volantini sul bus? "Ecco il rispetto dei servizi pubblici"

12 settembre 2021 a

Con l'avvicinarsi delle elezioni per la corsa al Campidoglio, i candidati non si risparmiano colpi. L'ultima denuncia arriva da un esponente di Fratelli d'Italia, Andrea Liburdi. Come riporta il Tempo il meloniano su Facebook ha pubblicato alcuni video girati su un mezzo pubblico di Roma. Morale? Appoggiati sui sedili ci sono dei "santini" di un candidato di Carlo Calenda, Giuseppe Sardone. E giù critiche sulla mancanza di attenzione all'ambiente al punto che ora il quotidiano romano ironicamente chiama Sardone "il candidato zozzone". "Ecco il rispetto dei servizi pubblici che hanno i candidati di Calenda!", è stato il commento di Liburdi.

Proprio il leader di Azione nei giorni scorsi è stato al centro della polemica. Il motivo è il giovanissimo candidato consigliere municipale. Il 21ennne Roman Pastore, già social media manager degli under 30 che sostengono l’ex premier Matteo Renzi, è stato riempito di insulti. Tutta colpa di un orologio che indossa. Si tratta di un Audemars Piguet, da qualche decina di migliaia di euro.

Eppure gli insulti ai suoi danni sono stati tanti. Prima tra tutto è stata una psicologa, Barbara Collevecchio, a prendere di mira il ragazzo: "Sempre sul ragazzetto e il caso Rolex. Poverino, candidato a 21 anni da Calenda, partecipa alla scuola di Renzi che predica che i poveri devono soffrire senza Reddito di cittadinanza e una notevole collezione di patacconi. Tutti regalati dal nonno?".

