Giusy Rizzotto, insulti e fake news contro la candidata di Forza Italia a Savona: "Video hot finti per screditarmi"

È furiosa Giusy Rizzotto, la candidata di Forza Italia-Udc alle comunali di Savona a sostegno del sindaco Angelo Schirru. La sua discesa in campo si è trasformata in brevissimo in un caso politico con tanto di attacchi e insulti sui social. La donna, oltre a essere bellissima, è anche un'influencer, una modella, un'imprenditrice, ma anche una mamma: "Sono davvero amareggiata, non mi aspettavo che nel 2021 una donna potesse essere attaccata per l'aspetto fisico", ha detto all'Adnkronos dopo che alcuni hanno messo in giro video hot sul suo conto, risultati poi fake news.

"I video hot? Non ci voleva un genio per capire che si trattava di un fake, fatto per giunta malissimo e solo per screditarmi come persona e come donna, ma soprattutto come candidato". E ancora, si sfoga: "Per questo ho presentato una denuncia ai Carabinieri di Savona che sarà girata alla polizia postale. Sono sicura che l'hanno fatta apposta per gettare discredito su di me. Io sono una donna sposata, ho due figli grandi".

A chi continua a tirare in ballo anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, la Rizzotto replica: "Non no mai sentito né visto Berlusconi, eppure hanno scritto che è stato lui a scegliermi, è tutto assurdo... Forza Italia, lo voglio dire, è stato l'unico partito che non si è soffermato sul mio fisico e ha tenuto conto delle mie idee e i miei progetti... Tutti gli altri hanno detto: 'una modella candidata? E' troppo, non va bene'... Non c'è niente da fare, nulla è cambiato, non puoi essere bella e intelligente nello stesso tempo".

