Eitan Biran in Israele, Matteo Salvini accusa il Pd: "Il ddl contro la sottrazione di minori fermo per colpa loro"

Eitan Biran, l'unico superstite della strage della funivia di Stresa-Mottarone, è stato rapito dall'uomo materno che lo ha riportato in Israele. Un fatto che ha parecchio indignato l'opinione pubblica, Matteo Salvini compreso. "Il ddl contro la sottrazione di minori numero 692, a firma Lega - tuona il leader del Carroccio -, è fermo dal 2018 in commissione Giustizia per l’opposizione del Pd. Ci sono troppi bambini sottratti a mamme, papà e parenti e portati all’estero con la forza e l’inganno. Mi chiedo se il caso Eitan farà cambiare idea alla sinistra".

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sulla fuga di Smhuel Peleg che ha sottratto il piccolo di 6 anni alla tutrice legale, la zia paterna Aya Biran. L'uomo, ha scoperto il Corriere della Sera, si sarebbe diretto da Pavia in Svizzera per imbarcarsi su un volo privato e portare il bambino a Tel Aviv. Un accadimento gravissimo per cui la Procura di Pavia ha deciso di indagare l'uomo con l'accusa di sequestro di persona aggravato.

Rimangono ancora oscuri alcuni passaggi della vicenda. Peleg aveva infatti con sé il passaporto di Eitan e avrebbe pagato il viaggio - sempre secondo il Corsera - novemila euro. Dettagli che fanno pensare che la partenza fosse ben organizzata e non come sostengono i legali dell'uomo. Intanto l'avvocato Cristina Pagni, uno dei legali di Aya Biran si è recata nel tribunale di Pavia per "parlare col giudice tutelare e attivare la Convenzione internazionale dell'Aja

