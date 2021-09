Quirinale, il sondaggio di Mentana: chi vuole al posto di Mattarella la maggioranza degli italiani (e occhio al secondo posto)

13 settembre 2021 a

Chi vogliono al Quirinale al posto di Sergio Mattarella gli italiani? Secondo il sondaggio del TgLa7 illustrato stasera 13 settembre da Enrico Mentana, il 46 per cento degli elettori preferisce Mario Draghi. Ma attenzione perché al secondo posto c'è una vera e propria sorpresa. Si tratta di Giuseppe Conte, che raccoglio il 29 per cento delle preferenze.

Dopo il leader del Movimento 5 stelle, secondo la rilevazione realizzato da Swg su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia, al terzo posto si trova Emma Bonino con il 26 per cento. Seguita da Carlo Cottarelli al 24 per cento e Paolo Gentiloni al 23 per cento. Raccolgono il 22 per cento di preferenze Romano Prodi, Marta Cartabia e David Sassoli.

Ultimi della classifica due ex presidenti del Consiglio: Mario Monti e Silvio Berlusconi che ottengono rispettivamente il 21 e il 18 per cento delle preferenze.

