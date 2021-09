L'aria che tira, Dino Giarrusso la spara enorme: "Perché Giuseppe Conte è stanco". La reazione della Merlino, grillino ridicolizzato

14 settembre 2021 a

Giuseppe Conte? "Il politico italiano più amato". A dirlo è Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che giustifica così l'uscita del nuovo leader sulla "faticaccia". Ospite a L'Aria Che Tira il grillino viene incalzato da Myrta Merlino sulla frase pronunciata dall'ex premier. Conte ha ammesso di essere stanco fisicamente e non crede che riuscirà a durare a lungo. Parole poi ridimensionate e che per Giarrusso sono giustificate, visto che "non era abituato, riempie le piazze e viene acclamato dalla gente".

Nella puntata del 14 settembre su La7 il Cinque Stelle cita alcune regioni dove il Movimento non ha mai avuto un grande seguito: "Ad esempio in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia". Di parere diverso la conduttrice che non esita a intervenire: "Io avevo capito altre due cose. Prima tra tutte che Conte è preoccupato per le elezioni amministrative e secondo che la faticaccia non era tanto prendere i treni e altro, ma fare i conti con un Movimento 5 Stelle parecchio complicato da gestire".

Insomma, un vero e proprio boomerang per Giarrusso che invano tenta poi di arrampicarsi sugli specchi: "La faticaccia la fanno tutti i leader". Infine la sparata delle sparate: "Tutti i partiti forti in Parlamento prendono sempre meno di quello che prendono alle nazionali". Una teoria tutta sua che riesce a strappare un sorriso anche alla conduttrice. Poi è la volta della Lega. Giarrusso riconosce a Matteo Salvini il merito "di avere portato la Lega a livelli molto alti ma subito dopo le europee ha sbagliato troppe cose". Ed ecco che subentra ancora una volta il leader M5s: "Salvini ha perso il suo 'magic touch', ha sbagliato troppe cose, il suo primo errore è stato far cadere il governo Conte 1".

