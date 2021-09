Beppe Grillo rilancia Luigi Di Maio nel comitato di garanzia M5s: una mossa contro Giuseppe Conte?

14 settembre 2021 a

Beppe Grillo ha lanciato un bel siluro a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle già stanco e provato. Mentre l'ex presidente del Consiglio è infatti preso dal tour nelle piazze - sempre più vuote - dalle liste mancante e dagli sfoghi quotidiani, l'Elevato sta per dargli scacco matto. Grillo, infatti, riporta il Giornale in un retroscena, ha scelto la rosa dei sei nomi tra i quali verranno eletti dagli iscritti i tre componenti del Comitato di Garanzia del Movimento.

In sostanza si tratta della squadra che affiancherà (o accerchierà?) Conte. Sono gli uomini di fiducia del Garante chiamati palesemente a fare da controllori ai contiani e a preservare l'ortodossia grillina. I militanti voteranno su SkyVote giovedì 16 settembre, dalle 10 alle 22. E attenzione: per i tre posti sono in lizza Luigi Di Maio, Roberto Fico, Virginia Raggi, Carla Ruocco e Andrea Liberati.

Di Maio, Fico e Raggi, i tre esponenti storici dei Cinque Stelle, sono molto vicini a Grillo. La Ruocco è sua amica da sempre amica mentre Liberati attualmente collabora con l'eurodeputata del M5s Daniela Rondinelli, dopo essere stato la bestia nera del Pd nella scorsa legislatura in Regione Umbria.

Di Maio si dice "onorato" di far parte della lista dei nomi indicati da Grillo. "Ringrazio Beppe per la fiducia nell'indicarmi in vista di questo incarico", scrive sui social. E ancora: "L'elezione di questo Comitato sarà un altro passo concreto in avanti verso il nuovo corso del Movimento con Giuseppe Conte".

