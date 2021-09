Mezz'ora in più, Romano Prodi critica il centrodestra: "I loro candidati sindaci? Sembra che vogliano perdere"

19 settembre 2021 a

a

a

"Vedo ogni giorno crescenti divaricazioni nella Lega": Romano Prodi, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, ha detto la sua sulle scelte del centrodestra in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre. L'ex premier ci è andato giù pesante e ha detto: "Le divaricazioni hanno reso difficile proporre delle candidature in qualche modo concorrenziali al Pd nelle prossime elezioni, sembra quasi che vogliano perdere".

Romano Prodi, ma dove lo hai visto? Balle sul liberismo, la verità è che l'Italia è mezzo-socialista

Secondo Prodi, "questo deriva da una diversa ipotesi di candidatura che volevano porre le due destre - ha detto in riferimento alla Lega di Matteo Salvini e ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni -. Sono stati alleati finora, lo sono ancora ma...". Il fondatore e leader dell'Ulivo, comunque, non è stato morbido nemmeno nei confronti del Partito democratico di Enrico Letta.

Parlando del Pd, infatti, ha dichiarato: "Il programma attuale è un po' troppo ristretto, ora bisogna coinvolgere la gente". E ancora. "Questo governo ha creato ottimismo, ora si può diffondere il messaggio che ce la faremo, visto che le cose vanno relativamente un po' meglio, la crescita va abbastanza bene. Le speranze di un Paese sono un frutto delicato e un partito politico che fa una proposta e infonde speranza è importantissimo".

Le finte lacrime di Romano Prodi, smascherato il Mortadella: ecco che gioco sporco nasconde il suo libro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.