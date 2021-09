Luciana Lamorgese, altra grana: "Tra i partecipanti del rave di Rogoredo due ragazzi arrestati per spaccio"

20 settembre 2021 a

Altra grana per Luciana Lamorgese. Dopo lo scandalo del rave party abusivo a Viterbo, ecco che per il ministro dell'Interno spunta un altro problema. È accaduto a Milano, nella notte tra sabato 18 settembre e domenica 19. In zona Rogoredo, in un edificio abbandonato, oltre 900 persone si sono riunite con musica house ad altissimo volume. I residenti hanno così chiamato la polizia che è riuscita a identificare circa 300 ragazzi. Di questi due sono stati arrestati per spaccio. Una notizia che ha scatenato l'ira del leader della Lega Matteo Salvini: "Rave party abusivo in via dei Pestagalli (zona Rogoredo), musica alta, chiasso e presenza di droghe e stupefacenti. Residenti allo stremo. Così non va bene. Lamorgese e Sala, dove siete?!?".

A fargli eco il candidato consigliere leghista Oscar Strano, già consigliere del Municipio 4, che si è recato sul posto e su Facebook ha poi parlato di "più di 1000 ragazzetti strafatti, siringhe, vomito, musica (o meglio rumore)". Un evento che non può che far preoccupare la Lamorgese, contestata non solo per la gestione immigrazione. Qualche giorno fa il ministro è stato costretto a spiegare in Aula dopo l'indiscrezione emersa sul rave di Viterbo.

Una ricostruzione dei carabinieri, messa a verbale ha infatti svelato che "il 14 agosto 2021 alle ore 0,20, la centrale operativa della compagnia di Orbetello (Grosseto), comunicava a quella della compagnia Tuscania (Viterbo), di essere impegnata, unitamente alla polizia stradale, nella scorta di una colonna di circa 40 camper". Gli stessi camper utilizzati dai partecipanti al rave per poter raggiungere il campo poi devastato.

