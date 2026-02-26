Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, "poteva farlo": Ludovica travolta

di
Libero logo
giovedì 26 febbraio 2026
L'Eredità, "poteva farlo": Ludovica travolta

1' di lettura

Ludovica e Marco i due concorrenti che si sono sfidati ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, mercoledì 25 febbraio. A spuntarla, alla fine, è stata Ludovica, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con 200mila euro. La concorrente, impiegata e originaria di Roma, ce l'ha fatta dopo quattro tentativi. "Proviamo a fare un debutto con fuochi d'artificio", le ha augurato il conduttore. 

Le parole da collegare erano fatto, amare, stato, strada e minore. Mentre il montepremi in palio, dopo un solo dimezzamento, è sceso a 100mila euro. La concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Famiglia. Questa la soluzione su cui ha puntato. Purtroppo, però, la parola corretta era un'altra, Arte. "#leredita ci poteva arrivare", ha commentato un utente su X al termine della puntata, riferendosi a Ludovica.

tag
l'eredità
marco liorni

Scivoloni L'Eredità, "ca*** di ignoranti": forza centrifuga, sconcerto su Rai 1

Chi punta il dito L'Eredità, "facce schifose agli altri concorrenti": esplode lo scandalo-Cristian?

Ghigliottinato L'Eredità, beffa per Duccio: la prima ghigliottina è un disastro

ti potrebbero interessare

Jeffrey Epstein mette il turbo a "Nove"

Jeffrey Epstein mette il turbo a "Nove"

Klaus Davi
Sanremo 2026, Caterina Balivo e il miracolo di Renga e Yolanda

Sanremo 2026, Caterina Balivo e il miracolo di Renga e Yolanda

Claudio Brigliadori
L'Eredità, "ca*** di ignoranti": forza centrifuga, sconcerto su Rai 1

L'Eredità, "ca*** di ignoranti": forza centrifuga, sconcerto su Rai 1

L'Eredità, "facce schifose agli altri concorrenti": esplode lo scandalo-Cristian?

L'Eredità, "facce schifose agli altri concorrenti": esplode lo scandalo-Cristian?