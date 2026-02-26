Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata. Sale lo share, chi risolleva Conti

Nove milioni di telespettatori per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, con ascolti in leggero calo rispetto al debutto ma share in risalita. Carlo Conti non potrà brindare con grande entusiasmo, ma tira un sospiro di sollievo dopo aver detto, mercoledì mattina, che in ogni caso il Festival "è in salute".
Nel dettaglio, sono stati 9.053.000, con uno share del 59,5%, i telespettatori che - secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la seconda serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte di serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha interessato 11.531.000 spettatori per uno share di 58,2%. La seconda parte di serata (dalle 23.39 alle 01.10) ha raccolto 5.947.000 spettatori e il 62,% di share. Come seconda serata, è il quarto share più alto dal 1995 a oggi dopo quelli degli ultimi tre anni.
Rispetto alla prima serata (58% share), la seconda serata "recupera" dunque l'1,5% rispetto al debutto, ma calano leggermente i telespettatori in termini assoluti. Conti riduce anche il "gap" rispetto allo scorso anno. Ieri aveva perso 7 punti percentuali, mentre oggi il divario - sempre rispetto alla seconda serata 2025 - si riduce a 5,1%. Il numero di spettatori però scende di circa 3 milioni rispetto alla seconda serata dello scorso anno: 9 milioni e 53mila contro 11,8 milioni (con il 64.6% di share, sempre in Total Audience).
Il picco di share della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è delle 00.48 con il 66,1% share (al momento del bis di Lillo urlatore di mambo). In termini di spettatori il picco è stato registrato alle 21.57 con 13.706.000 spettatori, al momento dell'ingresso di Pilar Fogliati, co-conduttrice della serata.
E la contro-programmazione delle altre reti? Su Canale 5 Tre di troppo si ferma a 972.000 spettatori (5,53% share), su Rai 2 The Americas, l'Amazzonia totalizza 362.000 (1,57%). Su Italia 1 Kingsman, il cerchio d'oro riunisce 534.000 spettatori (2,82%). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 927.000 e 5,07% share, su Rete 4 Realpolitik 262.000 spettatori e 1,73% share. Su La7 Una giornata particolare 652.000 spettatori e 3,22%.