Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata. Sale lo share, chi risolleva Conti

Nove milioni di telespettatori per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, con ascolti in leggero calo rispetto al debutto ma share in risalita. Carlo Conti non potrà brindare con grande entusiasmo, ma tira un sospiro di sollievo dopo aver detto, mercoledì mattina, che in ogni caso il Festival "è in salute".

Nel dettaglio, sono stati 9.053.000, con uno share del 59,5%, i telespettatori che - secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la seconda serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte di serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha interessato 11.531.000 spettatori per uno share di 58,2%. La seconda parte di serata (dalle 23.39 alle 01.10) ha raccolto 5.947.000 spettatori e il 62,% di share. Come seconda serata, è il quarto share più alto dal 1995 a oggi dopo quelli degli ultimi tre anni.