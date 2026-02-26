Cinturrino, la rabbia dei poliziotti: "Usano Rogoredo per disarmarci tutti"

La base è compatta. La polizia non ci sta a farsi macellare dalla sinistra. Perché il caso Rogoredo è sì grave ma non può essere la clava per scardinare le tutele necessarie affinché gli agenti lavorino con serenità. Peggio: non può essere il grimaldello per disarmare gli uomini e le donne in divisa. Ne andrebbe della sicurezza dell’intero Paese.

«Lo scudo penale di cui parla certa politica non è uno scudo a prescindere: la sinistra sta strumentalizzando la vicenda per opporsi al decreto sicurezza», spiega. E soprattutto non è un tema fresco quello di fermare l’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati per chi si trova costretto a difendersi, anche sparando. «È da tempo che chiediamo di introdurre una verifica di garanzia perché un poliziotto sotto procedimento penale si anticipa le spese legali e rischia blocchi di carriera. Non vogliamo che l’episodio di Rogoredo, seppur grave, infici le tutele per le divise», sottolinea Paoloni. Il Sap, intanto, ha sospeso la raccolta fondi lanciata per l’assistente capo poi arrestato per omicidio volontario: i soldi saranno restituiti a chi aveva contribuito.

Anche per Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp, «chi parla in maniera impropria di “scudo penale” o è ignorante o mente sapendo di farlo». Il nuovo canale procedurale distinto, che tra l’altro non riguarderà solo i poliziotti, garantirà «regole equilibrate che tengano conto della realtà operativa in cui lavoriamo ogni giorno: la legalità vale per tutti e proprio per questo non può trasformarsi in un boomerang contro chi la difende», sottolinea Pianese. Il sindacalista non ha dubbi: «Se un poliziotto sbaglia, paga. E proprio perché crediamo nello Stato di diritto, respingiamo l’idea che le forze dell’ordine debbano avere protezioni speciali o immunità. Quello che chiediamo è tutt’altro: strumenti che evitino che un’indagine per fatti avvenuti durante il servizio si trasformi automaticamente in una condanna anticipata». L’iscrizione nel registro degli indagati, al momento, è sufficienti perché scattino effetti amministrativi pesantissimi: dalla sospensione cautelare alla possibile riduzione dello stipendio, oltre alle ripercussioni economiche e familiari. «Quando ancora non è stata accertata alcuna responsabilità», precisa Pianese.