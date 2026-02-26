Libero logo
Sanremo 2026, Achille Lauro sparisce. Scaletta cambiata all'ultimo: alta tensione con Fedez

di Roberto Tortoragiovedì 26 febbraio 2026
Cambio di scaletta in corsa a Sanremo 2026 ed ecco creato il turning point della serata. Altro che fiori e orchestra: nel backstage le cose si trasformano rapidamente. Nella seconda serata del Festival, secondo la scaletta ufficiale, Achille Lauro avrebbe dovuto presentare Fedez e Marco Masini, lanciando il loro brano Male necessario.

Tutto pronto. Tutto scritto. Poi, all’improvviso, il colpo di teatro. Una "provvidenziale modifica dell’ultimo minuto" e al posto di Lauro spunta Laura Pausini. Cambio tecnico? Coincidenza astrale? O più banalmente la volontà di evitare un faccia a faccia che avrebbe fatto più rumore?

La verità è che tra Lauro e Fedez non corre più buon sangue da tempo. Erano sodali, nel 2021 cantavano Mille con Orietta Berti, oggi si evitano pure nelle inquadrature. Ufficialmente nessuna guerra, nessun comunicato, nessun post al vetriolo. Ma il gelo è di quelli che si percepiscono a pelle. Tutto nasce da voci di gossip diffuse durante la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, in cui si insinuava una possibile vicinanza tra Lauro e Chiara.

Queste voci — mai confermate da prove concrete e negate da Lauro — sono bastate però ad alimentare tensioni non ufficiali tra i due artisti. Sui social, ovviamente, la faccenda è esplosa. "Dove è finito Achille Lauro?", si chiedono in tanti mentre la Pausini prende il microfono. E ancora: "Scaletta cambiata per caso? Ma dai…". La sensazione è che qualcuno abbia preferito prevenire piuttosto che curare. Perché Sanremo sarà pure il tempio della musica, ma resta pur sempre un’arena. La Rai tace. Nessuna spiegazione ufficiale. Solo un’aggiustatina al programma e via, avanti il prossimo artista. Però il dubbio resta: se davvero fosse stata solo una questione di tempi, perché proprio in quel momento? Nel gioco delle scalette, delle alleanze, degli equilibri e dello spettacolo che è Sanremo, a volte, un duetto senza sbavature vale più di un conto in sospeso.

Fabrizio Biasin