Sanremo 2026, "che cavolo stai dicendo": Pausini infilza Conti, Ariston in tilt

Sono solo "canzonette", dicono di Sanremo. Il Festival, però, è capace di regalare sempre momenti extra-musicali che restano scolpiti nella memoria. Tra questi anche tante risate involontarie, riferimenti pop e improvvise citazioni anni ’80. Nella seconda serata l’Ariston si è riacceso tra sfide, applausi e standing ovation, ma un momento ha fatto sorridere più di un’esibizione: la frase di Laura Pausini rivolta a Carlo Conti: "Che cavolo stai dicendo, Willis?".

Scena surreale? Macché. Era un omaggio a una celebre serie televisiva, Il mio amico Arnold, che negli anni ’80 fece impazzire il pubblico italiano. Lì il protagonista pronunciava quella stessa frase, rivolgendosi spesso al fratello Willis con ironia e frustrazione.