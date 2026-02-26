Sanremo 2026, "che cavolo stai dicendo": Pausini infilza Conti, Ariston in tilt

Sono solo "canzonette", dicono di Sanremo. Il Festival, però, è capace di regalare sempre momenti extra-musicali che restano scolpiti nella memoria. Tra questi anche tante risate involontarie, riferimenti pop e improvvise citazioni anni ’80. Nella seconda serata l’Ariston si è riacceso tra sfide, applausi e standing ovation, ma un momento ha fatto sorridere più di un’esibizione: la frase di Laura Pausini rivolta a Carlo Conti: "Che cavolo stai dicendo, Willis?".
Scena surreale? Macché. Era un omaggio a una celebre serie televisiva, Il mio amico Arnold, che negli anni ’80 fece impazzire il pubblico italiano. Lì il protagonista pronunciava quella stessa frase, rivolgendosi spesso al fratello Willis con ironia e frustrazione.
Pausini, sorridendo, l’ha ripescata dal passato come un juke box psichedelico, proprio mentre Conti cercava di riprendere il filo della scaletta, tra due battute e un televoto da aprire. È stata la cantante stessa ad interrompere il conduttore per chiedergli il permesso di pronunciare l’iconico lancio: "Via al televoto". "Vai, cantando", ha risposto Conti, ma Pausini ha puntualizzato: "Eh no, bisogna fare i seri adesso, i cantanti sono altri". "Ah non canti stasera?", l’ha stuzzicata il padrone di casa. A quel punto la cantante di Solarolo ha lanciato lo slogan: "Che cavolo stai dicendo Willis?".
Il web è impazzito. Subito sono piovuti meme, post e commenti: chi ha rivisto la scena più volte, chi ha dovuto googlare per capire il riferimento, chi ha semplicemente riso della spontaneità. E alla fine il pubblico — quello vero e quello social — ha decretato un semplice verdetto: Sanremo non è solo musica, è anche nostalgia ben piazzata. Insomma, mentre altri conduttori si affannano a leggere teleprompter e copioni la Pausini, da donna spontanea qual è, ha infilato nel live uno spezzone di cultura pop anni ’80 come se niente fosse. E il "Willis" è già entrato nel vocabolario collettivo della kermesse, destinato a rimbalzare nei meme molto più di molte canzoni in gara. Per fortuna, alla fine, Laura Pausini ha emozionato il pubblico cantando davvero, in coppia con Achille Lauro, la rivisitazione del brano di quest’ultimo 16 Marzo e l’emozione ha vibrato forte all’Ariston.