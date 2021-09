Francesca Bria, la donna del Pd in Rai, e una foto imbarazzante dal suo passato recente: che imbarazzo

24 settembre 2021 a

a

a

Francesca Bria, nominata consigliera di amministrazione Rai in quota Pd, ha un curriculum strepitoso e il cuore grillino. Ma non solo per questa ragione la Bria che è stata voluta nel Cda della tv di Stato da Enrico Letta in persona con l'appoggio di Andrea Orlando, sta creando qualche malumore all'interno del Partito democratico per l'assenza di prese di posizione sulle discusse sette nomine tutte al maschile formalizzate dall'Ad Rai Carlo Fuortes. e perché non si degna "nemmeno di rispondere al telefono" al partito che l'ha voluta in Rai, come riporta il sito vigilianzatv.it.

Salvini? "Green p...". La vignetta-vergogna sul Fatto quotidiano: l'ultimo sfregio di Mannelli | Guarda

Tanto che Letta starebbe pensando di rimuoverla da Viale Mazzini sostituendola con qualcun altro più solerte, per poi metterla a fare la vice sindaca di Roberto Gualtieri. Ma attenzione, perché la Bria nel 2017 aveva elogiato la sindaca Virginia Raggi, come si nota dal suo profilo Facebook. Non solo. La consigliera e forse prossima vice sindaca era una grillina sfegatata. Sui suoi social ci sono diverse condivisioni di post di Beppe Grillo con gravi accuse al governo Renzi, parodie di Maria Elena Boschi; varie condivisioni di post del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, all'epoca nelle file del M5s e ora no vax convinto. E una foto raggiante in compagnia di Alessandro Di Battista.

Non solo cinghiali. "Scarafaggi e topi", insulti choc alla candidata cinese a Roma: "Gli africani da soli non..."

Ma il cuore della Bria batte ancora per i grillini? E soprattutto, il Pd che la vuole come vice di Gualtieri ne sa qualcosa?

"Oggi attacca Salvini per i 49 milioni? Ascoltate qua...". Il video che sotterra Giuseppe Conte: altra figura barbina | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.