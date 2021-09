Nicola e Luca Zingaretti in lutto, è morto papà Aquilino. "Ora sarai felice accanto alla tua adorata Mimmì"

28 settembre 2021 a

Lutto in casa Zingaretti: è morto Aquilino, padre del governatore del Lazio Nicola e dell'attore Luca. A comunicarlo è stato l'interprete del Commissario Montalbano, con un commovente post sulla propria pagina Instagram: "Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se n’è andato. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. È stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene".



A Nicola e Luca si somma il dolore di Angela, la terza sorella anche lei, come il papà, dirigente di banca. I fratelli Zingaretti avevano già pianto la scomparsa di mamma Emma. Innumerevoli i messaggi di cordoglio dalla politica per il Presidente della Regione Lazio nonché ex segretario del Partito democratico: dal gruppo del Pd capitolino al capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Simeone, dai consiglieri regionali, Fabio Capolei ed Enrico Cavallari fino ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Lazio.

Cordoglio anche dagli ex compagni dem di Zingaretti, oggi passati a Italia Viva. "Siamo vicini alla famiglia Zingaretti per la scomparsa del papà Aquilino. Le mie personali e più sentite condoglianze e quelle di tutta Italia Viva a Nicola, Luca ed Angela", spiega il presidente dei senatori di IV Davide Faraone. Gli fa eco Luciano Nobili, via Twitter: "A Nicola Zingaretti, al fratello Luca, alla sorella Angela e a tutta la sua famiglia, un grandissimo abbraccio di affetto per la scomparsa del papà Aquilino".

