L'aria che tira, La Russa smentisce Giorgetti: "Cosa sarà dei voti di Calenda"

"Calenda non arriverà al ballottaggio quindi i voti dati a lui sono parcheggiati, in attesa di scegliere tra Michetti e Gualtieri. Grazie a Giorgetti per ricordare agli elettori di Calenda che chi lo apprezza di più è la destra e non la sinistra, è reale". Così Ignazio La Russa sintetizza, ospite di L'Aria che Tira, il momento politico del centrodestra.

L’esponente di FdI ha ammesso poi che Mario Draghi al Colle favorisce un governo di centrodestra poiché si andrebbe a elezioni anticipate e il partito di Giorgia Meloni, insieme alla Lega, domina i sondaggi sulle intenzioni di voto. Myrta Merlino, conduttrice de “L’Aria che Tira” ha sottolineato che, "la linea è chiara, è come ha detto La Russa: se l’arrivo di Draghi al Quirinale vuol dire elezioni anticipate più o meno certe, si può fare” e il senatore si è riallineato con la linea più attendista e cauta della Meloni: “Non proprio così. Ci pensiamo, è un po’ presto ma non lo escludiamo”, ha sottolineato.

Ma La Russa ha soprattutto criticato l'intervento di Giorgetti sulle sue intenzioni di voto alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre. Il leghista aveva sottolineato come i candidati del centrodestra di Roma e Milano non siano i migliori possibili e che se dovesse votare a Roma sceglierebbe Calenda invece che Michetti.

