Matteo Savlini e Giorgia Meloni, la foto: "Siamo destinati a governare insieme"

Giorgia Meloni in ritardo e Matteo Salvini va via: quanto accaduto ieri a Milano è subito stato strumentalizzato a sinistra, dove si è sparso veleno parlando di un centrodestra spaccato e in difficoltà a pochi giorni dalla tornata elettorale per le amministrative. Oggi tutte le voci sono però state spazzate via dal caloroso abbraccio verificatosi a Roma, dove i due leader del centrodestra si sono incontrati per sostenere il candidato a sindaco Enrico Michetti.

“È affetto politico, siamo destinati a governare insieme”, hanno fatto sapere dall’evento organizzato a sostegno di Enrico Michetti, che correrà a sindaco della capitale alle amministrative del 3 e 4 ottobre. “Stamattina non potevo arrivare in ritardo - ha ironizzato la Meloni - perché non avevo un aereo da prendere. Sono contenta di aver incontrato Matteo. La presenza dei leader oggi racconta che noi crediamo nelle sfida per Roma. È stata una campagna elettorale molto strana: nelle piazze entusiasmo straordinario per le nostre proposte, poi leggi i giornali e c’è un’altra Italia. Ma i cittadini non si fanno più fregare dai sondaggi commissionati e da una sinistra che ha lavorato su nostre presunte divisioni”.

Tra l’altro quel “siamo destinati a governare insieme” sembra anche una risposta all’intervista apparsa ieri sulla Stampa e smentita da Silvio Berlusconi, con quest’ultimo che avrebbe detto: “Ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo”.

