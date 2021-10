Giorgia Meloni contro Fanpage: "Cosa c'è da nascondere in quei video? Di osceno c'è la risposta del direttore"

03 ottobre 2021 a

Ora, Giorgia Meloni passa al contrattacco. Dopo l'inchiesta di Fanpage, il servizio con microfono nascosto che ha coinvolto Carlo Fidanza, la leader di Fratelli d'Italia posta un duro video sui social, in cui spiega: "Ho chiesto a Fanpage di avere l'intero girato di queste 100 ore per sapere esattamente cose siano andate le cose e come si siano comportate le persone coinvolte per agire di competenza - premette -. Il direttore di Fanpage ha risposto che la mia richiesta è oscena. Cosa c'è che non si può mostrare in quei video? Cosa c'è che non devo vedere?", chiede la Meloni.

E ancora, aggiunge: "Io continuerò a fare questa richiesta all'infinito, perché oscena è la risposta del direttore di Fanpage. Capiamoci: le immagini hanno colpito anche me, chiedo quei video anche e soprattutto per andare a fondo nella vicenda perché dalle nostre parti siamo parecchio rigidi sulle regole di comportamento dei nostri dirigenti", sottolinea riferendosi ai presunti finanziamenti in nero per la campagna elettorale a Milano.

Dunque, la Meloni aggiunge: "La prossima settimana, sempre in campagna elettorale, la trasmissione Piazzapulita farà un'altra puntata su questo tema. Confido che Corrado Formigli, dall'alto della sua onestà intellettuale tipica dei giornalisti che non sono di parte, manderà in onda integralmente anche questo mio video che dura decisamente meno di quelli di Fanpage", sottolinea e conclude la leader di Fratelli d'Italia.

