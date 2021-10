Milano, Napoli, Bologna alla sinistra. Michetti avanti a Roma, ballottaggio a Torino: centrodestra, una pessima giornata

04 ottobre 2021 a

I giochi sono fatti. Alle amministrative ad avere la meglio in almeno due grandi città è il centrosinistra. A Bologna è in testa Matteo Lepore, che stando agli exit poll raggiunge il 63,2 per cento, seguito dal candidato di centrodestra Fabio Battistini con il 28,5 per cento. Stesso discorso anche per Milano che vede il sindaco uscente Beppe Sala viene riconfermato senza indugi al primo turno. Il primo cittadino del Partito democratico supera il 54%, mentre il rivale di centrodestra Luca Bernardo si intorno al 34%, quello del M5s Layla Pavone al 3 per cento. Per Gianluigi Paragone invece la partita è chiusa, fermo sotto al 3 per cento. Alle Comunali il centrosinistra la spunta anche a Napoli con Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) che stacca Catello Maresca (centrodestra).

Ben più aperta la partita a Roma. La sfida qui è al ballottaggio del 17-18 ottobre. Enrico Michetti, candidato del centrodestra nella corsa al Campidoglio, è infatti in testa con circa il 30%. Si dovrà contendere la città con Roberto Gualteri, che alla fine è riuscito a staccare Virginia Raggi. Fuori anche Carlo Calenda: per Michetti, al ballottaggio sarà durissima. A Torino sarò ballottaggio Stefano Lo Russo (centrosinistra) e Paolo Damilano (centrodestra), entrambi inotrno al 40% e staccati di pochi punti.

Buone notizie per il centrodestra a Trieste, dove Roberto Dipiazza raggiunge il 46,5 per cento, seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 29. Altro traguardo raggiunto alle Regionali in Calabria che vede il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto imporsi con più del 52%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) intorno al 25 e a Luigi de Magistris sotto al 230.

