Roma, Sgarbi avanza il sospetto su Raggi e Gualtieri: "Inquietanti le false liste che hanno preparato"

A Roma il ballottaggio è quasi scontato. A sfidare il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti potrebbe essere o il rivale di centrosinistra Roberto Gualtieri oppure la sindaca uscente Virginia Raggi. Due nomi che hanno sollevato parecchia indignazione da parte di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, in caso di vittoria di Michetti assessore alla Cultura della Capitale, ha avanzato sospetti su Twitter: "Inquietanti le false liste che hanno preparato candidati come la Raggi o Gualtieri: 'Donne per Roma', 'Soldati per Roma', 'Sportivi per Roma', 'Demos'. I loro simboli mai visti. Chi è il leader di 'Roma Futura'?".

Ma non è finita qui, perché il deputato ha consigliato al centrodestra di prestare attenzione in vista del ballottaggio. Quest'ultimo è previsto per il 17 e il 18 ottobre. Per quel momento - è il monito di Sgarbi - "dobbiamo essere attenti a non disperdere l’elettorato di Calenda e a valutare le sue potenzialità e una possibile collaborazione. Chi lo ha votato non ha colore politico ma ha votato onestamente una persona".

Insomma, un endorsement al leader di Azione, già preannunciato ai microfoni di Enrico Mentana. "Michetti non ha lo slancio politico di Calenda - sono state le sue parole durante gli exit poll -, lui sarebbe stato un ottimo candidato del centro-destra, come ha detto Giorgetti".

