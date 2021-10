No Green Pass, FdI: "Mario Draghi faccia qualcosa. In 10 anni il Pd non ha sciolto le organizzazioni eversive"

11 ottobre 2021 a

Scacco matto da parte di Fratelli d'Italia. Scacco matto a chi, dopo le terribili violenze dei cosiddetti no-Green pass a Roma, ha puntato il dito contro FdI, come se la responsabilità fosse del partito di Giorgia Meloni, come se tra quei violenti non ci fosse un po' di tutto, insomma non soltanto organizzazioni neofasciste.

Il punto è che Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di FdI, intervenendo in aula ha duramente condannato gli avvenimenti. Ma, soprattutto, ha ricordato: Il governo può sciogliere le organizzazioni eversive. Mario Draghi prenda provvedimenti". E ancora, Lollobrigida ha aggiunto: "Perché il Pd che negli ultimi 10 anni ha governato non lo ha ancora fatto? Rinnovo la mia solidarietà alle forze dell'ordine e alla Cgil, noi siamo e restiamo il partito della legalità".

Nel frattempo, si apprende che il Pd ha presentato al Senato, a prima firma Malpezzi-Parrini, una mozione in cui impegna il governo "a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana". E ancora, simili mozioni sono state presentate da Psi e Italia Viva.

