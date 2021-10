Laura Ravetto, la proposta nella giornata delle ragazze: "Parlamento sostenga la mia pdl per assegnare scorta alle donne minacciate"

11 ottobre 2021 a

L’11 ottobre è la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, istituita nel 2011 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. Laura Ravetto ne ha approfittato per invitare tutte le forze politiche parlamentari a sostenere la sua proposta di legge per assegnare la scorta a tutte quelle donne, che loro malgrado, sono costrette a subire minacce verbali o, peggio ancora, fisiche. “Le ragazze che denunciano matrimoni combinati o violenze - ha scritto la deputata della Lega in un tweet - hanno diritto a una protezione concreta. Invito ministri e parlamentari di ogni schieramento a sostenere la mia proposta di legge per assegnare la scorta alle donne vittime di minacce e aggressione”.

