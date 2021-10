Matteo Salvini sbotta contro i giornalisti: "Basta, ancora a parlare di fascismo". E se ne va

13 ottobre 2021 a

Non si parla che dell'assalto fascista alla sede della Cgil e del tentativo di attaccare palazzo Chigi e il Parlamento, e la tensione, a destra e nella maggioranza, è altissima. "Forza nuova è funzionale alla sinistra non alla destra, quello che è successo sabato è funzionale alla sinistra", tuona Giorgia Meloni, a Trieste con Matteo Salvini per la campagna elettorale.

Al punto stampa, il leader della Lega perde la pazienza. I giornalisti, infatti, incalzano la presidente di Fratelli d'Italia sul rischio fascismo. "E basta, ancora parlare di fascismo, complimenti ai giornalisti italiani, bello parlare di Trieste", sbotta Salvini lasciando la piazza. In serata ospite di Fuori dal coro su Rete 4 anche Meloni si innervosisce. "La gente non è cretina. Lo credo che si arrabbia. E si arrabbia senza essere fascista", dice in tema di green pass.

Mentre il leader della Lega abbandona l’evento infastidito dalle domande sul rigurgito fascista, riporta La Stampa, la presidente di Fratelli d’Italia sottolinea che "a Roma era Forza Nuova, certo è una matrice fascista, a Milano erano antifascisti, la violenza è sempre violenza o va condannata solo da una parte?". E ancora: "Non c'è ambiguità di FdI sui presunti rapporti col fascismo o organizzazioni di estrema destra, l'ambiguità è di chi usa quanto è accaduto per aggredire qualcun altro, come Provenzano".

