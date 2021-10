Enrico Michetti, Repubblica tocca il fondo: le "lezioni hitleriane". Gli danno del semi-nazista per questa frase: che vergogna

13 ottobre 2021 a

I ballottaggi si avvicinano e Repubblica non intende allentare la presa pur di screditare Enrico Michetti. A Roma le elezioni (si attende il ballottaggio) hanno dato il centrodestra davanti a Roberto Gualtieri, facendo temere il peggio al giornale di sinistra. Ed ecco che l'edizione del 13 ottobre ospita una paginata sugli interventi di Michetti su Hitler. A Radio Radio l'avvocato scelto da Giorgia Meloni ha ricordato la storia: "Hitler ascende al potere attraverso una legge democratica. Hitler non viola... non è che prende d'assalto le istituzioni. Hitler arriva al potere perché il presidente gli conferisce l'incarico di cancelliere, ritenendolo l'uomo giusto per risolvere i problemi strazianti della Germania".

Per il quotidiano di Molinari, Michetti dimentica l'incendio del Reichstag di Berlino, le fiamme nella sede del Parlamento tedesco che accesero la scalata del nazionalsocialismo. Poi ancora, il candidato sindaco della Capitale si sofferma sull'arrivo di Hitler in Austria: "L'Austria chiede un plebiscito. E a quel plebiscito aderiscono il 99,7% degli austriaci. Erano contenti". Ma Repubblica smentisce anche la storia e definisce quelli di Michetti "commenti miracolosi sugli avanzamenti tecnologici garantiti dalle guerre".

Il motivo? Questa frase: "Prendete la Wehrmacht con un albero di traverso del diametro di 90 centimetri su una sede stradale a doppia carreggiata del tempo, per cui 10 metri. Per rimuoverlo, nel 1937, ci metteva 28 minuti. Senza utilizzare l'esplosivo. Nel 1942 lo stesso albero veniva rimosso in 4 minuti. Nel 1969 la Wehrmacht di Brema non riusciva a scendere sotto i 3 minuti. Questo fa capire che il territorio di guerra specializza, è la parte operativa, è quella che dà sensibilità, dà esperienza, dà capacità". Insomma, il giornale di sinistra pur di vedere trionfare il Pd e il suo candidato le prova tutte, anche definire l'intervento di Michetti "lezioni hitleriane".

