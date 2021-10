PiazzaPulita, Giorgia Meloni? La sardina Santori: "Ha avuto sfi***" ma "le abbiamo fatto un favore". Un delirio

15 ottobre 2021 a

Si parla di Giorgia Meloni e dell'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, nella puntata del 14 ottobre e il leader delle Sardine sostiene che in questo modo "stiamo facendo un grandissimo favore alla Meloni, perché è la persona che ha parlato di più questa sera e questo è un po' un nostro difetto. Quando io mi sono affacciato alla politica si parlava solo di Salvini".

E ancora, continua Santori in un discorso quantomeno confuso: "Io credo, per commentare tutta la situazione che si è creata, che Giorgia Meloni abbia affrontato male una tempesta perfetta. Ha avuto sfiga: Castellino e Fiore hanno fatto un super danno a quei partiti che si giocheranno le elezioni, perché hanno fatto un grande assist. Questo combinato col palco con Vox e l'inchiesta di Fanpage, l'hanno messa sotto pressione. Io l'ho vista molto in crisi. E' stato un errore da parte sua".

Di sicuro, nella puntata di Piazzapulita, soprattutto nella prima parte, Giorgia Meloni era nel mirino di Corrado Formigli. Tanto che Guido Crosetto, per protesta contro questo "plotone di esecuzione", ha deciso di abbandonare lo studio: "Non è giornalismo questo. Scusate, me ne vado".

