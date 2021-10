Vittorio Sgarbi durissimo contro Urbano Cairo: "A cosa è ridotta La7, non ha niente da dire?"

15 ottobre 2021 a

a

a

Vittorio Sgarbi è indignato per come La7, in particolare Piazzapulita, condotta da Corrado Formigli, sta prendendo di mira Giorgia Meloni. "Ma l'editore Urbano Cairo non ha nulla da dire sul fatto che La7 si sia trasformata in uno strumento di lotta politica contro il più importante partito dell'opposizione al Governo?", chiede il critico d'arte in un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui mostra anche l'intervista integrale alla leader di Fratelli d'Italia.

"Odio in malafede, lo abbiamo capito". Stoccata della Dalla Chiesa a Formigli: il gioco sporchissimo contro la Meloni

Un modo di affrontare le notizie che riguardano la Meloni quello di Piazzapulita che ieri sera 14 ottobre ha molto infastidito Guido Crosetto. Il fondatore di FdI, che era ospite di Formigli, ha abbandonato per protesta lo studio: "Secondo me la trasmissione è stata un plotone d'esecuzione nei confronti di Giorgia Meloni e del centrodestra. Non voglio fare la foglia di fico". Quindi, rivolto al conduttore: "La saluto, mi scuso e me ne vado".

"Ecco cosa significa avere le palle": Sallusti a valanga contro Formigli, tensione alle stelle | Video

Anche il direttore di Libero Alessandro Sallusti si è infuriato: "Si sta facendo passare Fratelli d'Italia come un partito di corrotti. Un marziano, se avesse visto la trasmissione, avrebbe pensato che Fratelli d'Italia è un covo di briganti e di corrotti. Il problema è far passare il primo partito di questo Paese come una banda di disperati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.