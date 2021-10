Giorgia Meloni, la mozione alla Camera del centrodestra smonta la sinistra "antifascista": "Contro tutte le realtà eversive"

20 ottobre 2021 a

a

a

La sinistra cosiddetta "antifascista" smontata in poche righe, ufficiali. Il centrodestra, con mozione unitaria, impegna il governo ad "adottare tempestivamente ogni misura prevista dalla legge per contrastare tutte - nessuna esclusa - le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale e, di conseguenza, che rappresentano un concreto pericolo per l'impianto democratico".



Il testo della mozione del centrodestra contro i totalitarismi presentata alla Camera, secondo quanto anticipa l'agenzia Adnkronos, è identico a quello depositato martedì al Senato con l'unica differenza che Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto di inserire la parte relativa all'antisemitismo. Nel documento, infatti, si parla anche dei "gravi episodi di violenza" da imputare a "organizzazioni ed associazioni legate tanto alla sinistra estrema quanto all'estrema destra e al radicalismo islamico, attivamente impegnate nella propaganda antisemita indirizzata strumentalmente contro lo Stato d'Israele", "certamente perseguibili ai sensi della legge Scelba, e soprattutto, ai sensi dell'articolo 270 del codice penale".



Tra questi, sottolinea il testo che porta la firma dei capigruppo alla Camera di Lega, Fdi e Forza Italia a Montecitorio, Riccardo Molinari, Francesco Lollobrigida e Roberto Occhiuto, "possiamo citare le ripetute aggressioni ai rappresentanti della Brigata ebraica nel corso delle celebrazioni per il 25 aprile delle quali si rendono responsabili ogni anno esponenti dell'area antagonista e dei centri sociali; il Partito marxista leninista italiano di Firenze che organizza la commemorazione del dittatore Mao Tse Tung e pubblica manifesti accusando Israele di essere una Nazione di 'criminali nazisti sionisti' con foto di un palestinese armato; i cento Centri sociali che combattono 'l'apartheid israeliano' il cui elenco è pubblicato in rete". Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia chiedono inoltre al governo di impegnarsi a "dare seguito, con sollecitudine, per quanto di competenza e secondo legge, alle verifiche e agli accertamenti della magistratura in ordine agli episodi del 9 ottobre scorso richiamati nella premessa", relativi alla manifestazione di protesta a Roma contro l'obbligo di possesso del Green pass per i lavoratori".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.