Quirinale, il retroscena: Gianni Letta-Draghi, contatti quotidiano. Ecco perché Berlusconi lo lascia fare

25 ottobre 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi ha un piano A e un piano B. E anche questa volta, dietro c'è Gianni Letta. Il suo fedelissimo e storico consigliere è il ponte con cui il Cavaliere tiene ancorata Forza Italia a Mario Draghi, riporta La Repubblica in un retroscena. Tanto che Letta senior e il presidente del Consiglio si sentirebbero quotidianamente. Sempre Letta si confronta ogni settimana con i tre ministri azzurri. E Berlusconi lo lascia fare. E' il modo giusto per "spezzare senza troppi clamori l'assedio sovranista che perseguono i due alleati euroscettici".

Addio Berlusconi, c'è "casa Draghi"? Retroscena dal cuore di Forza Italia: il vero obiettivo di Brunetta e ribelli

Fino al 18 gennaio, insomma, Berlusconi ha un solo piano: succedere a Sergio Mattarella e diventare il prossimo presidente della Repubblica. Per realizzare il suo sogno "ha acconsentito a organizzare un vertice con i ministri della Lega e di FI, assieme a Salvini", deve tenere in piedi l'alleanza e "difendere il campo di centrodestra da sbandate centriste che per adesso non sono utili alla causa". E nessuno al momento osa dirgli di no.

Mario Draghi "trombato" e fatto cadere. Bettini brutale: ecco perché può perdere Quirinale e Palazzo Chigi in un solo colpo

Ma il piano A appunto durerà fino al 18 gennaio, al massimo fino all'eventuale quarto scrutinio. Poi si passerà al piano B. "Perché è proprio attraverso la garanzia offerta da Gianni Letta che Berlusconi si prepara a ogni possibile scenario alternativo, con l'ambizione di condizionare i nuovi equilibri e difendere i suoi interessi".

"Lega dimezzata" e Salvini avvertito. Sondaggio Ghisleri, è allarme rosso: grossa incognita sul centrodestra unito

Del resto Letta e Draghi hanno un rapporto antico,stretto quando Letta era a Palazzo Chigi come sottosegretario e Draghi guidava prima Bankitalia, poi la Bce. Per giocare questa partita, Berlusconi ha a disposizione i governisti di Forza Italia. Che sono pronti a sostenere Draghi al Colle. Ma i voti azzurri possono risultare fondamentali anche per decidere un altro capo dello Stato "e blindare l'esecutivo dell'ex banchiere centrale, tenendo a bada l'eventuale spinta elettorale dei sovranisti, destinata a intensificarsi a causa della concorrenza fratricida tra Meloni e Salvini".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.