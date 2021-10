Goffredo Bettini, l'affondo di Marcello Sorgi: "Impropriamente considerato il guru del Pd"

26 ottobre 2021 a

a

a

Goffredo Bettini, dirigente dem, è "impropriamente considerato il 'guru' del partito", scrive Marcello Sorgi su La Stampa. Bettini infatti è in questo momento il protagonista dei colloqui tra Pd e Movimento 5 stelle sulle elezioni del presidente della Repubblica perché secondo l'editorialista, inspiegabilmente "Conte nel Pd ha una rinomata passione" per lui. Con l'ex europarlamentare dem, infatti, c'è più confidenza anche se i suoi rapporti con Enrico Letta sono eccellenti.

Video su questo argomento "Se ne parlerà dopo la legge di Bilancio". Letta mette i paletti per la corsa al Colle

Ed è con il segretario dei dem che il leader del M5s si è incontrato ieri 25 ottobre. Il tema centrale è stato il Quirinale "anche se entrambi in pubblico dicono di non volerne parlare fino a gennaio per rispetto di Mattarella", sottolinea Sorgi. Pd e 5 stelle "si trovano in due diverse, complicate situazioni: il Pd ha i candidati, ma non i voti, per eleggere il prossimo inquilino del Colle. Il Movimento, all'opposto, ha i voti, dentro e fuori i gruppi parlamentari del fu vincitore delle politiche del 2018, ma non ha i candidati, nel senso che non ha chiaro per chi votare e potrebbe dividersi sui nomi che gli saranno proposti".

Virginia Raggi e Chiara Appendino? Ecco dove sono state "avvistate": perché Giuseppe Conte deve tremare

In questo senso, osserva Sorgi, "il confronto tra i due leader, che si stimano ma non si conoscono a fondo", "hanno al momento obiettivi non proprio convergenti". Letta infatti vuole ricostruire e rafforzare "la larga coalizione con la quale vorrebbe tornare al voto nelle amministrative l'anno prossimo e poi alle politiche del 2023". Mentre Conte, "pur essendo dello stesso avviso, e pur avendo bisogno di aiuto per salvare senza ridimensionarlo il reddito di cittadinanza, ha il Movimento diviso tra chi vorrebbe consolidare l'alleanza con il Pd e chi invece pensa che per questa strada i grillini diverrebbero una forza residuale".

"Ecco perché il reddito di cittadinanza non ha fallito". Prego? L'ex M5s Barbara Lezzi si copre di ridicolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.