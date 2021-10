Myrta Merlino sotto-choc: "Vi sembra una roba normale". Affonda il ddl Zan, e in Senato... un video clamoroso

27 ottobre 2021 a

a

a

“A prescindere da come la si pensa sul ddl Zan, vi sembra normale vedere scene del genere in Parlamento su una discussione così seria?”. Myrta Merlino è entrata a gamba tesa su tutti quei senatori che in Aula si sono lasciati andare in maniera eccessiva, festeggiando molto rumorosamente lo stop al ddl Zan. “Sembrava la curva dopo un gol segnato”, ha aggiunto la conduttrice de L’aria che tira.

La ‘tagliola’ è passata al Senato e quindi non avverrà l’esame degli articoli del provvedimento: il risultato è arrivato dopo il voto segreto ritenuto ammissibile dalla presidente Elisabetta Casellati. A favore della ‘tagliola’ hanno votato 154 senatori, contro 131, astenuti 2. “Chi per mesi, dopo l’approvazione alla Camera, ha seguito le sirene sovranità che volevano affossare il ddl è il responsabile del voto di oggi in Senato”, ha dichiarato Alessandro Zan, il deputato dem promotore e firmatario del provvedimento. “È stato tradito un patto politico - ha aggiunto - che voleva far fare al Paese un passo di civiltà”.

"Ci hai trapanato i cog*** per mesi e vai in Arabia?". Addio ddl Zan, Fedez dà fuori di testa: insulti a Renzi

Ovviamente di tutt’altro avviso è stato Matteo Salvini, secondo cui con lo stop al ddl Zan è stata “sconfitta l’arroganza di Letta e dei 5 Stelle: hanno detto no a tutte le proposte di mediazione, comprese quelle formulate dal Santo Padre, dalle associazioni e da molte famiglie, e hanno affossato il ddl Zan. Ora ripartiamo dalle proposte della Lega: combattere le discriminazioni lasciando fuori i bambini, la libertà di educazione, la teoria gender e i reati di opinione”.

"Hanno voluto", ma chi? Ddl Zan affondato, il delirante sfogo di Enrico Letta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.