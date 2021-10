Silvio Berlusconi, vertice con Matteo Salvini: "Piano congiunto", Pd e M5s "saltano"?

28 ottobre 2021 a

La riunione tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e la delegazione dei ministri di Forza Italia e della Lega, con i quattro capigruppo, si è conclusa con l’impegno ad un maggiore coordinamento delle attività della delegazione al Governo e dei gruppi Parlamentari. Tra gli obiettivi, la difesa del sistema elettorale maggioritario e una strategia comune sul Quirinale.

Per la legge di Stabilità i due partiti chiederanno un impegno ulteriore a supporto delle partite Iva e di chi ha sofferto maggiormente in questi anni di pandemia. L’incontro tra Lega e Forza Italia avrà cadenza periodica e sarà replicato nelle prossime settimane. Berlusconi e Salvini hanno chiesto di procedere il più velocemente possibile ad individuare i candidati per le prossime elezioni Amministrative, ovviamente coinvolgendo gli altri partiti di centrodestra a partire da Fratelli d’Italia.

«Bene, va molto bene. Buon lavoro» è il commento del leader di Forza Italia in risposta ai cronisti che lo attendevano al cancello fuori villa Grande, dopo il vertice. Ma questo è anche il giorno dopo l’affossamento del Ddl Zan al Senato: i leader del centrodestra hanno fatto il punto anche su questo aspetto e sarà anche il momento per avviare un coordinamento tra i due partiti di centrodestra al governo. Al pranzo ha partecipato anche Gianni Letta, mentre Renata Polverini ha lasciato Villa Grande dove era arrivata in mattinata per incontrare Berlusconi.

