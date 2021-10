Vittorio Sgarbi, sfottò a Repubblica: "Non compatibili con la lingua italiana", cosa pubblicano per sbaglio

28 ottobre 2021 a

In un video che sta facendo il giro dei social, si sente l'eurodeputato dei Cinquestelle prepararsi per un intervento sulla salvaguardia del prosecco italiano. Dopo la richiesta di tradurre il discorso in inglese, Giarrusso spiega: "I try it, i’m not perfect in english". Dopo poche parole stentate, tuttavia, è costretto a interrompersi e a rinunciare all'intervento.

Sgarbi ha poi pubblicato sui social il titolo della notizia riportata da Repubblica.it evidenziando il refuso che appare nel sommario della notizia: "combatibile" invece che compatibile, commentando poi: "A “La Repubblica” non sono molto “combatibili” con la lingua italiana…". Nel video, in questione, l'eurodeputato dei cinquestelle viene invitato prima ad aprire il microfono, poi ad accendere la videocamera, che resta comunque spenta: un fattore che impedisce l'attivazione della traduzione simultanea per il suo discorso. Infine Giarrusso inizia l'intervento in italiano a difesa del prosecco.

Giarrusso viene richiamato e invitato a fare il suo intervento in inglese, in assenza di traduzione simultanea. "I try it, i’m not perfect in english", è la premessa dell'eurodeputato. Ma dopo poche parole pronunciate in inglese, Giarrusso è costretto a interrompersi: "No, non riesco a fare l’intervento in inglese perché l’ho scritto in italiano, non riesco a tradurlo in maniera simultanea. Chiedo scusa. Non mi è stato detto che avrei dovuto farlo in inglese, ma che potevo farlo in italiano. Chiedo di poterlo fare in italiano, se possibile". La risposta però è negativa ("Senza telecamera non può essere interpretato"), dunque Giarrusso deve rinunciare al suo intervento in difesa del prosecco. Con la diffusione sulla Rete, subito il video diventa virale, tra commenti sarcastici e qualche post dai toni più accesi. E la presa in giro di Sgarbi nei confronti di Repubblica.

