Silvio Berlusconi incandidabile al Quirinale? Bufala Travaglio sulle forze armate

06 novembre 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi sarebbe incandidabile al Quirinale perché da presidente della Repubblica rivestirebbe anche il ruolo di capo supremo delle forze armate. Ruolo che non potrebbe ricoprire perché richiederebbe una “condotta incensurabile”: è questa la curiosa teoria di Filoreto D’Agostino, giudice amministrativo in pensione e con un paio di episodi che lo hanno visto contrapposto al centrodestra nel corso della sua carriera.

"Mi fa vomitare, oltraggio all'intelligenza". Schifo grillino, Toninelli e gli insulti-choc a Berlusconi

Ovviamente a farlo parlare è stato il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che evidentemente non sapeva più chi contattare per far sostenere a qualcuno che Berlusconi non si possa candidare al Quirinale. Questa settimana a DiMartedì persino Piercamillo Davigo ha riconosciuto che non esiste alcun impedimento giuridico alla salita del leader di Forza Italia al Colle. Così come un altro arcinemico del Cav quale è Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, ha ammesso che non vede vincoli tecnici che impediscono l’elezione di Berlusconi.

"Una cosa indegna, rendo il mio passaporto": De Benedetti, l'ultimo schifo contro Berlusconi (e la Gruber muta)

Adesso il Fatto ha contattato tale D’Agostino, secondo cui il capo di Stato quando comanda le forze armate “è un militare, anzi il primo militare d’Italia” e lo stesso criterio andrebbe applicato anche a Berlusconi. Il Giornale ha smontato facilmente questa tesi: “Attualmente Berlusconi è a tutti gli effetti un incensurato, avendo scontato l’unica condanna inflittagli e avendo ottenuto la riabilitazione dal tribunale di Milano”.

Video su questo argomento Berlusconi al Quirinale? Maurizio Lupi: "Pronto a votarlo. E la sinistra stavolta non potrà imporre nessuno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.