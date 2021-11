Nando Pagnoncelli, il sondaggio-siluro contro Giorgia Meloni: FdI primo partito? Non proprio: impensabile

09 novembre 2021 a

a

a

Fratelli d'Italia perde consensi e da primo posto in classifica scende al terzo, dopo Pd e Lega. Secondo l'ultimo lavoro Ipsos di Nando Pagnoncelli realizzato ad ottobre, illustrato sul Corriere della sera, il primo partito è infatti il Pd con il 22,5 per cento dei consensi, la Lega è il secondo con il 20 per cento, mentre Giorgia Meloni cala al 18,8 per cento, sotto Matteo Salvini.

Mario Draghi, obiettivi non rispettati: impantanato sui decreti, le cifre che lo imbarazzano

Secondo l'ultima rilevazione Ipsos nel partito della Meloni al di là dei numeri va sottolineata "la geografia dei consensi": nel Nord Ovest Fdi arriva al 21% e nel Nord est al 23,1%, al Centro al 20,9% mentre al Sud crolla al 13,7%". Fratelli d'Italia registra un "sorprendente" 28,2 per cento tra i lavoratori autonomi ma sono migliori della media anche i consensi degli imprenditori (21 per cento) e degli impiegati (20,7 per cento). Secondo Pagnoncelli, "sfrutta una rendita di opposizione attirando alcuni segmenti sociali come gli autonomi più provati dalle ricadute della pandemia, più scontenti e in qualche maniera allontanatisi dalla Lega".

"L'ad della Rai alla festa di Bettini per brigare con Conte: perché Draghi tace?". L'affondo di Michele Anzaldi

E veniamo quindi alla Lega: Ipsos non rileva grosse novità sull'elettorato. I consensi avanzano con il crescere dell'età e dal punto di vista geografico il Nord regala fino a 7,5 punti in più al partito di Salvini che però appare in grosso calo al Centro (12,9 per cento) e al Sud (15,6 per cento). La Lega è premiata nei comuni sotto i 10 mila abitanti.

"Quando la patria chiama, difficile dire di no". Gola profonda a sinistra, altro ribaltone: al Quirinale ci resta Mattarella?

E se il Movimento 5 Stelle che secondo il sondaggio Ipsos registra il 16,5% dei consensi è premiato al Sud (25,1% contro una media nel Nord attorno al 10%) il Pd che è il primo partito è più forte nel Centro Italia, "ben insediato" nel Nord Ovest e invece molto debole nel Sud e Isole (al 14 per cento). Il dato "clamoroso" riguarda l'età: se votassero solo gli over 65 il Pd avrebbe il 36,4% dei consensi mentre se a esprimersi fossero solo i 35-49enni crollerebbe al 13,5%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.