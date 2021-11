Mario Draghi, premier "blindato": alzato il livello d'allerta per il premier, le foto sotto casa sua

12 novembre 2021 a

Una decisione che riguarda Mario Draghi, presa al termine di un vertice riservatissimo convocato dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, vertice a cui ha preso parte il questore della Capitale, Mario Della Cioppa, il comandante provinciale dei carabinieri di Roma Lorenzo Falferi e quello della Guardia di Finanza Paolo Compagnone. All'incontro, così come riporta Leggo.it che documenta il tutto anche per immagini, è stato messo a punto il potenziamento del livello di tutela del presidente del Consiglio.

Già, in questi giorni l'aria è tesa, poco rassicurante: si pensi ai fatti di Trieste, alla stretta decisa dal governo sui cortei no-pass, alle proteste di Milano. Insomma, cresce l'allerta per Draghi, uno dei teorici principali bersagli di violenti e facinorosi.

E così, anche ricordando quanto accaduto lo scorso 9 ottobre con l'assalto alla Cgil (fattispecie che ha messo in luce l'insufficienza del livello di sicurezza) e dopo l'ottima prova del G20, ecco che come detto sono stati innalzati i livelli di sicurezza, con importanti restrizioni al diritto di manifestare: vietati i cortei ma consentiti i sit-in, ma lontano dai centri storici, da sedi istituzionali e dagli obiettivi sensibili.

Dunque, in questo contesto, ecco che anche il livello di protezione per Mario Draghi è stato innalzato. Si apprende che da circa una settimana, per il premier, le cose sono cambiate: sono triplicati i blindati all'angolo con via del Corso, nei pressi di Palazzo Chigi, così come è tornato stringente il divieto di attraversare piazza Colonna.

E ancora, è stata potenziata la presenza delle forze dell'ordine anche nei pressi dell'abitazione privata di Draghi: oltre alle auto dei carabinieri presenti 24 ore su 24, da giorni sono stati posizionati nei pressi altri blindati dell'Arma. Leggo.it, comunque, fa sapere che in conclusione che nuove minacce, ad ora, sono state escluse da fonti di Palazzo Chigi.

