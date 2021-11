Giorgia Meloni contro il governo: "Parlano ancora di zona rossa, allora a cosa serve il Green pass?"

13 novembre 2021 a

A che serve il Green pass se poi si può comunque tornare in zona rossa? E' la domanda che si è posta la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. I contagi, infatti, stanno ricominciando a salire anche in Italia e per questo il governo starebbe cercando delle soluzioni per evitare il peggio: tra queste c'è l'ipotesi di far scattare la zona gialla immediata per le regioni che superano la soglia dei tre indicatori (contagi su 100mila abitanti, ricoveri ordinari e in intensiva) e le zone rosse dove si accendono dei focolai.

"Il fatto che si continui a parlare di possibilità di zone rosse e di proroga dello stato di emergenza è un po' incompatibile con il racconto che il governo ha fatto circa l'utilità dei provvedimenti che sta portando avanti, a partire da come è stato usato in Italia il Green pass", ha detto la Meloni, a margine di un evento al Teatro Dal Verme di Milano.

La leader di FdI, inoltre, ha spiegato che il suo partito ormai da tempo "chiede al governo di occuparsi anche di altre questioni, come il potenziamento dei mezzi pubblici, perché altrimenti si rischia di avere problemi". La leader ha sottolineato che se il governo continua a non ascoltare questa richiesta urgente il rischio è che si vada verso uno scenario peggiore di quello attuale. In ogni caso, si è detta comunque "contenta di sapere che per ora nessuna regione italiana sia scivolata in zona gialla".

