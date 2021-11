Maria Elena Boschi: "Italia Viva mai con loro". Chi si dimentica: un terremoto politico

15 novembre 2021 a

a

a

Italia viva non andrà mai con Conte, Salvini e Meloni. Quindi "nessun disagio" per i rapporti a destra del partito di Matteo Renzi. Lo dice chiaramente Maria Elena Boschi in una intervista al Corriere della Sera: "Nel 2019 abbiamo mandato a casa Salvini mentre l'allora gruppo dirigente del Pd voleva regalargli i pieni poteri dopo il Papeete andando alle elezioni anticipate. Siamo contro i populisti di destra, ma contro anche i populisti grillini che in questa settimana hanno chiuso l'accordo con il Pd a Bruxelles. Noi siamo un'altra cosa rispetto a Salvini e Meloni, ma anche rispetto a Conte e Di Maio. Su questo tutta Italia viva la pensa allo stesso modo. Se qualcuno vuole andare con sovranisti o grillini lo dica. Non avrà il mio consenso, ma avrà il mio rispetto", tuona la capogruppo di Iv alla Camera.

"Chi lascia Italia Viva e per entrare in quale partito". Clamoroso in Parlamento, colpo "terminale" per Matteo Renzi

Che guarda caso non cita Forza Italia. Forse che si pensi a ricostruire un centro in vista delle elezioni? Sulle politiche la Boschi prende infatti le distanze da un'ipotetica alleanza con il Pd a sua volta alleato con il Movimento 5 stelle: "Noi non staremo mai con i grillini o con la destra sovranista. Cercheremo orgogliosamente la strada del riformismo liberal democratico. Anche per questo abbiamo aperto il cantiere Renew Europe in Italia, sulla base del modello Macron. Comunque è molto presto per discutere delle prossime elezioni: il M5S non arriverà vivo all'appuntamento".

"Colpo su colpo". Renzi dalle parole ai fatti: come vuole rovinare Travaglio in tribunale

E il premier Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi o andare al Quirinale, chiede Maria Teresa Meli: "Penso che sia presto per dirlo. Decideremo tutti insieme a gennaio", risponde evasiva la Boschi. "Ora è fondamentale aiutare Draghi a fare il bene dell'Italia".

Draghi, un corto circuito costituzionale? Colle, "l'ipotesi del doppio presidente". Mai accaduto: una bomba politica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.