Sondaggio Youtrend, il "fantasma-Ursula" sopra Meloni e Salvini: Fdi e Lega, ecco le ultime cifre

Calano Fratelli d'Italia e Lega mentre salgono i partiti della cosiddetta coalizione Ursula (Pd, M5s, Forza Italia). E' quanto emerge dalla supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 19 novembre illustrati da Lorenzo Pregliasco di YouTrend in diretta da Alessandra Sardoni a Omnibus su La7. In particolare, il Partito democratico nelle ultime due settimane ha guadagnato uno 0,2 per cento ed è quindi salito al 20,3 per cento confermandosi primo partito italiano.

Mentre Fratelli d'Italia e Lega perdono consensi. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, cala di quasi mezzo punto e scende dal 19,9 per cento al 19,5 per cento classificandosi quindi in seconda posizione. Sotto FdI c'è la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,3 per cento e si attesta al 18,6 per cento (terzo partito italiano.

"Questo podio dei partiti più votati è lo stesso mentre la novità è che guadagna il Pd a scapito soprattutto della Lega", commenta Pregliasco.

Salgono invece dello 0,2 per cento sia il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte sia Forza Italia che oggi si attestano rispettivamente al 16,2 per cento e al 7,5 per cento. Stabile Azione di Carlo Calenda - "il più grande dei piccoli partiti", lo definisce il sondaggista - fermo al 3,6 per cento mentre sale dal 2,4 al 2,5 per cento Italia Viva di Matteo Renzi.

"Con gli attuali rapporti di forza", commenta Pregliasco, "e se rimanesse l'attuale sistema elettorale, il blocco formato da Calenda, Renzi e + Europa potrebbe essere decisivo". "Con il loro 10 per cento", conclude il sondaggista, "potrebbero fare molto comodo al centrosinistra". "O al centrodestra", si ironizza in studio. "Gli incontri di Renzi sono stati con Miccichè di Forza Italia", osserva quindi la Sardoni.

