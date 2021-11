Green pass tagliato a 9 mesi? "Chi può fermare tutto": un guaio per il governo

19 novembre 2021 a

La durata del Green Pass verrà ridotta da 12 a 9 mesi. L’indiscrezione circola ormai da tempo, ma sta per concretizzarsi. Prima però servirà il via libera del Comitato tecnico scientifico, che già nel corso dell’estate si era espresso sull’argomento, ma per fare l’operazione inversa, ovvero allungare la validità della certificazione verde da 9 a 12 mesi. In quel caso, però, gli esperti a sostegno dell’esecutivo avevano specificato che il provvedimento era da confermare attraverso i dati scientifici.

Negli ultimi mesi è emersa chiaramente l’evidenza di una efficacia del vaccino ridotta nel proteggere dal contagio a sei mesi dalla somministrazione, per questo il taglio alla durata del Green Pass appare una mossa scontata adesso, oltre che di buonsenso. Quindi il passaggio con il Comitato tecnico scientifico verrà fatto prima che il provvedimento venga approvato nel corso del Consiglio dei Ministri: un passaggio tutto sommato scontato, ma comunque da fare.

Lo stesso vale per l’introduzione dell’obbligo della terza dose per gli operatori sanitari, ma anche in questo caso non dovrebbero esserci problemi con il Comitato tecnico scientifico. Anche perché addirittura la Commissione europea pare che stia lavorando a un aggiornamento “sulla raccomandazione sulla libertà di movimento e questo includerà elementi sulla validità dei certificati di vaccinazione”.

