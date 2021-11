Giuseppe Conte, la battuta di Beppe Grillo: "La Rai? Lui è lo specialista dei penultimatum"

23 novembre 2021 a

a

a

Se le suonano a distanza, Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle ironizza sulla marcia indietro dell'ex premier sull'embargo grillino alle trasmissioni Rai definendolo "un gentleman" che "non riesce a dare ultimatum. E' lo specialista del penultimatum". Replica a caldo dello stesso avvocato: "Sul piano della comunicazione Grillo ha una visione non proprio ortodossa". Poi, sul filo dell'ironia: "Prima di poter rispondere devo sapere se c'è la Rai. Noi abbiamo solo detto che non saremmo andati alle trasmissioni del servizio pubblico. Poi, come mi è stato chiesto la decisione non è irreversibile".



Tutto era nato da questa dichiarazione di Conte: "La decisione di non partecipare alle trasmissioni della Rai è definitiva? Definitiva che significa, per tutta la vita natural durante del Movimento? Occorreva chiarire che merito e metodo, per le ragioni già anticipate, non ci sono apparsi assolutamente condivisibili. Non ci è apparso chiaro il criterio. Occorreva precisarlo anche per correttezza nei confronti dei cittadini. Non è che vogliamo contrastare quella che è la funzione del servizio pubblico e prendere una decisione irreversibile, ma occorreva un punto di chiarimento".

"Mi fa piacere vedere che c'è ancora la stampa, che abbiamo di nuovo dei rapporti. Conte è un gentleman e non riesce a dare ultimatum. E' lo specialista del penultimatum, ma va bene così. Dobbiamo riflettere sugli errori che abbiamo fatto, ma siamo gli unici che possono fare questa transizione", è stato il commento, pungente, del comico e guru pentastellato.

"C'è la Rai in sala? - la contro-battuta di Conte - Se non c'è, nessuna violazione. Beppe ha fatto una battuta, ci siamo confrontati anche su questo punto. Sul piano della comunicazione Grillo ha una visione non molto ortodossa, quindi già in passato ha dimostrato di non essere legato molto alle apparizioni televisive, quindi non c'è stata alcuna divergenza sulle scelte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.