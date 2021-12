Stasera Italia, Berlusconi al Quirinale? "Perché al Pd converrebbe votarlo": il paradosso che può ribaltare il quadro

02 dicembre 2021 a

"Al PD converrebbe eleggere Berlusconi, sarebbe quasi un'assicurazione sulla vita". Così Piero Sansonetti, ospite di Stasera Italia, racconta il motivo perché i dem dovrebbero votare il leader di Forza Italia per il Quirinale. "La possibilità di governare per il Pd con Berlusconi al Quirinale sono più alte, visto che i dem hanno una sola vocazione che è quella di governare e le elezioni del 2023 certamente non le vince", spiega ilo giornalista chiarendo così il paradosso che il partito di Enrico Letta debba votare Berlusconi.

Qualche settimana fa lo stesso Sansonetti aveva argomentato con più spazio il motivo perché vedeva bene Berlusconi capo dello Stato. "Ci vuole un presidente del Csm, quindi un presidente della Repubblica, che non si lasci condizionare dalle toghe. Questo disastro deve finire. I grandi elettori mandino Berlusconi al Colle. Una forma di risarcimento per lui e per quello che ha patito il Paese“. E un incubo per tutti gli altri", aveva detto Sansonetti.

"Personalmente auspico che Berlusconi possa arrivare al Quirinale, darebbe stabilità al Paese e soprattutto sarebbe un freno allo strapotere della magistratura. Ma in Italia la magistratura non vuole rinunciare al suo strapotere che è talmente ampio che è in grado di modificare il mondo politico quindi farà di tutto per bloccare la candidatura di Berlusconi che è molto difficile che passi. Oggi nessuno in Italia sconfigge la magistratura.” Un pensiero che Sansonetti auspica che abbia anche il Pd. Una possibilità che ad oggi è molto difficile.

