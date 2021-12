Matteo Salvini, impensabile telefonata dopo la piroetta di Draghi sul Colle: dopo anni di guerra...

03 dicembre 2021 a

a

a

Parte la rincorsa di Giuseppe Conte per cercare di riportare il Movimento 5 stelle al centro della scena politica e placare le preoccupazioni dei parlamentari da mesi incartati in una guerra intestina che rischia di vanificare lo sforzo di rinnovamento avviato dal leader. Il presidente del M5s lavora su più fronti: quello interno dove sta cercando di trovare una quadra in vista delle nomine nella segreteria che continuano ad essere rinviate. E quello dell'iniziativa politica, in vista dell'elezione del Capo dello Stato.

"Crollo verticale per Mattarella". Quirinale, il report che cambia il quadro: indiscreto, "a chi hanno garantito il Colle"

Il leader del M5s, dopo la giravolta su Mario Draghi, prima indicato per il Colle e poi come indispensabile a palazzo Chigi, ha deciso di rilanciare l'iniziativa del Movimento 5 stelle sulla partita del Quirinale, cercando la sponda del centrodestra per provare a cercare insieme un nome che sia di garanzia per tutti. Ecco perché ha deciso di chiamare il leader della Lega Matteo Salvini, con cui i rapporti erano rimasti molto freddi dopo la fine del suo primo governo.

"Ma dai, non lo sapevo nemmeno". Romano Prodi ride in faccia alla Boschi, il colpo più basso (sul Quirinale)

La telefonata non è stata confermata, ma secondo La Stampa, il capo M5S avrebbe chiesto al senatore leghista di collaborare, cioè di condividere se non il nome almeno uno schema di accordo per il Quirinale.

"Berlusconi al Quirinale? Quanto possibilità ha davvero": Formigoni e il "report segreto", una doccia gelata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.