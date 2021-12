Giorgia Meloni, furia in difesa del signor Enzo: "Costretto a vivere in terrazza", l'ultima vergogna

04 dicembre 2021 a

"Dolorose parole di rassegnazione del signor Enzo, costretto a vivere in una terrazza per colpa di un abusivo che gli ha occupato casa. Per lui e tutte le vittime di queste prepotenze, FDI ha iniziato una battaglia in Parlamento per difendere la proprietà privata dai ladri di case". Così Giorgia Meloni su Twitter annuncia il suo prossimo obiettivo politico.

"Gli episodi sono ormai quotidiani e sarebbe inaccettabile assistere nuovamente a casi come quello del signor Ennio Di Lalla, anziano romano di 86 anni che si è visto occupare e devastare casa da due rom. Ora ci aspettiamo che il Governo Draghi dia seguito all’impegno che si è preso davanti al Parlamento", aveva già fatto sapere la leader di Fratelli d'Italia dopo l'approvazione alla Camera dell’odg di Fratelli d’Italia al decreto Giustizia e difesa contro le occupazioni abusive e a tutela della proprietà privata.

Nel frattempo è stato chiesto uno stop alle tasse sulla casa dal momento in cui il proprietario denuncia l’occupazione abusiva del suo immobile. Lo prevede un emendamento alla legge di Bilancio presentato da Fratelli d’Italia, come annunciato da Giorgia Meloni, presidente del partito.

