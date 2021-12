Fedez e Chiara Ferragni, il sondaggio sul loro partito: ecco le cifre, un dramma politico per Matteo Renzi

05 dicembre 2021 a

a

a

La discesa di Fedez in politica era solo una trovata per pubblicizzare il suo nuovo album. In realtà, però, l'ipotesi non impressionerebbe troppo gli elettori. Tutto il contrario. Stando all'indagine svolta dall'Osservatorio politico e sociale, l'eventuale partito fondato dai Ferragnez raggiungerebbe una quota che oscilla tra il 6 e l'8%. Il corpo elettorale in questo caso, come spiega il quotidiano Domani, sarebbe composto per il 70% da donne. Per quanto riguarda la fascia di età, invece, c'è un buon 42% di giovani sotto i trent'anni.

Fedez? Bomba di Dagospia su Fabio Fazio: "Tappeti d'oro a chi ha querelato il suo direttore", terremoto in Rai

Dal punto di vista sociale, la maggior parte di questi eventuali elettori è composta da persone dei ceti popolari e medio basso. Facendo riferimento all'area geografica, poi, il 39% sarebbe del Nord, il 28 del centro, il 33% del Sud e delle Isole. Un corpo elettorale ben spalmato su tutto il territorio, insomma. L'indagine ha messo in luce il fatto che alla base dell'eventuale voto dato ai Ferragnez c'è una ormai forte sfiducia nella classe politica attuale.

"Mi candido". Fedez attapirato da Striscia? La proposta indecente ad Antonio Ricci: cosa si è messo in testa di fare

Stando al sondaggio, l'81% dei possibili elettori è sfiduciato, mentre l'86 è favorevole all'ipotesi del salario minimo. IL 64% invece spinge per regole più severe contro la precarizzazione del lavoro. Tra le riforme auspicate da queste persone poi c'è quella della sanità al primo posto, seguita da tutele dei lavoratori e scuola. I possibili elettori dei Ferragnez, inoltre, non si dicono contrari all'immigrazione ma non sono nemmeno tanto favorevoli all'accoglienza. Se nascesse veramente un partito del genere, toglierebbe voti soprattutto a M5s, Pd e sinistra. Ma una quota proviene anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia. Insomma, anche se una forza politica ancora non c'è, di sicuro ha giù più consensi del partito di Matteo Renzi, Italia Viva, fermo al 2,5%, stando alla recente rilevazione effettuata da Noto Sondaggi per la trasmissione Porta a Porta.

"Il sess** con la Ferragni? Ho perso...". Fedez l'ha detto davvero: a Striscia la più piccante delle confessioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.